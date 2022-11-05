تصريح أثار الغضب.. بايدن: سنغلق كل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والنفط في أمريكا

2022/11/05 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بايدن خلال خطاب ألقاه في كاليفورنيا إن "محطات الفحم تكلف الكثير من المال وأن إدارته ستغلق هذه المحطات في أنحاء أمريكا وستعمل على توليد الطاقة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية".

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