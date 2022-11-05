انفجار عبوة ناسفة في مدينة الحلة

2022/11/05 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الحلة بمحافظة بابل.

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