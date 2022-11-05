2022/11/05 | 23:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SrT9LWmYxqY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسن علو: الشيخ خميس الخنجر وعد بمبادرات لإنصاف عوائل الشهداء والمغيبين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسن علو: الشيخ خميس الخنجر وعد بمبادرات لإنصاف عوائل الشهداء والمغيبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).