2022/11/05 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



محافظ النجف لؤي الياسري يستثني فيه المدينة المائية من شروط الدفاع المدني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ النجف لؤي الياسري يستثني فيه المدينة المائية من شروط الدفاع المدني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ النجف لؤي الياسري يستثني فيه المدينة المائية من شروط الدفاع المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).