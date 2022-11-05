2022/11/05 | 23:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب جواد الطليباوي..المسلة – متابعة – وكالات النص...

ظهرت المقالة قائد بالحشد يرد على الخنجر: أفشلنا مشروعك الداعشي أولاً على المسلة.

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