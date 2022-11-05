إيران تعترف بإرسال مسيرات إلى روسيا وزيلينسكي يتهم طهران بـ

2022/11/05 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله "زودنا روسيا بعدد محدود من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا".

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