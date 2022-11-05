مصدر يكشف تفاصيل انفجار الحلة

2022/11/05 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بابل

أفاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الحلة بمحافظة بابل

وقال المصدر في حديثه لـ (بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة مدنية تابعة لاحد شيوخ العشائر قرب مرقد الامام بكر بن علي في مدينة الحلة".وبين المصدر، أن "الانفجار تسبب بإضرار مادية، دون أن يخلف اي إصابة بشرية".

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