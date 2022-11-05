2022/11/05 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إطلاقه حملة لجمع التبرعات وتمويل تشكيل "أسطول من الدرونات البحرية"، لمواجهة الأسطول الروسي.

وكتب عبر "تيلغرام": "الأسبوع المقبل سنطلق اتجاها آخر لجمع التبرعات لصالح أسطول المسيرات البحرية".

وأضاف: نحتاج إلى المسيرات...



"الجميع يفهم تماما ماهيتها وغايتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يجمع التبرعات لتشكيل أسطول من الدرونات البحرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي يجمع التبرعات لتشكيل أسطول من الدرونات البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).