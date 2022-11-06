الوطني الكردستاني يرجح استبدال حقيبة البيئة بمناصب اخرى

2022/11/06 | 00:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، استبدال حقيبة البيئة بمناصب اخرى بعد الاتفاق مع الحزب الديمقراطي.وقال القيادي غياث السورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”بعد استلامنا لحقيبة وزارة العدل، لانزال نطالب بحقيبة البيئة حاليا”.واضاف “من المؤكد ان الحكومة ستتضمن مناصب لمدراء عاميين ووكلاء وزراء ومناصب امنية ايضا”.واشار سورجي الى “اننا لا نستبعد ان يكون هنالك تبديل للوزارة مقابل مناصب اخرى وهذا يبقى على تفاهمات مشتركة بينا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

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