قصة أغرب من الخيال في ديالى.. شاب استدان 200 الف دينار ليربح 30 مليوناً

2022/11/06 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تحتوي قصص صيد الصقور البرية قرب الشريط الحدودي مع ايران ضمن مايعرف ببادية قزانية شرق ديالى، على مفاجآت من العيار الثقيل والتي ساهمت في تغيير أحوال بسطاء إلى شكل آخر في دقائق.

وكانت ضربة هذا الموسم من نصيب شاب بسيط استدان 200 الف دينار للذهاب مع أقرانه للصيد والتنزه.

إلا أنه بعد 5 أيام نجح باصطياد نوع نادر من الصقور يقدر ثمنه بـ30 مليون دينار، في نهاية لم تكن متوقعة له او لمن كان معه.

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