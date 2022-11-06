ساهم في 13 هدفاً مع بايرن ميونخ.. مهاجم الكاميرون يخطف الأنظار قبل انطلاق المونديال

2022/11/06 | 00:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف الكاميروني إريك تشوبو-موتينغ، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، الأنظار، خلال مواجهة فريقه وهرتا برلين، التي أقيمت على أرض ملعب الأولمبي ببرلين، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر في مسابقة (البوندسليغا).

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