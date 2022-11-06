2022/11/06 | 00:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g7MpNx5sAxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كارثة تصدم هذا العراقي بعد احتراق المدينة المائية في النجف !! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كارثة تصدم هذا العراقي بعد احتراق المدينة المائية في النجف !! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).