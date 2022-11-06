2022/11/06 | 00:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T6AGZl4G_3o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التجنيد الالزامي يحاط بالجدل ..بوابة لمعالجة البطالة ام ضرورة وطنية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التجنيد الالزامي يحاط بالجدل ..بوابة لمعالجة البطالة ام ضرورة وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).