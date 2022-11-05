"الدعوة لزيارة الرباط".. الجزائر تشن هجوما لاذعا على "المناورة الدنيئة"

2022/11/06 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، حديث وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن دعوة العاهل المغربي، محمد السادس، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة الرباط للحوار، بـ" الدعوة المزعومة والمناورة الدنيئة وغير اللائقة" وتأتي كـ" تبرير سخيف لتخلف الملك محمد السادس عن حضور أشغال القمة العربية في آخر لحظة".

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