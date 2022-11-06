رصاصتين طائشتين تتسبب بإصابة شاب “أبكم” شرقي بغداد

2022/11/06 | 00:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإصابة شاب “أبكم” برصاصتين طائشتين في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم البكم) تولد ١٩٨٦ أصيب نتيجة تعرضه لرصاصتين طائشتين استقرت الاولى بالبطن والثانية باليد اليسرى ضمن قطاع ٧٤ في مدينة الصدر”.

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