2022/11/06 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب مضر الكروي، السبت، بأن قانون التجنيد الالزامي يضم 5 عقد مهمة ومختلف عليها قد تشهد تغييرات كثيرة خلال قراءة القانون في البرلمان.

وقال الكروي لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك توافقاً نيابياً على دعم قانون التجنيد الالزامي، لكن بعد اعادة النظر في كل بنوده المطروحة في ظل وجود 5 عقد مهمة لاتزال موضع خلافات واراء متباينة".

واضاف، أن "ابرز العقد هي الفترة الزمنية للخدمة والاعمار المشمولة بها وهل ستشمل الجميع ام تكون هنالك استثناءات"، لافتا الى ان "القراءات داخل البرلمان ستدفع الى تغيرات مهمة في كل المواضيع".

وأشار إلى أن "تشريع قانون التجنيد الإلزامي يمثل ضرورة لأسباب عديدة أبرزها إعادة الحيوية للاجهزة الامنية من خلال ضخ دماء جديدة ناهيك عن تأثيره النفسي على الشباب".

ومن المقرر أن يجري مجلس النواب، الأحد المقبل، القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم، فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيطبق بعد سنتين من تشريعه في حال مُرر في مجلس النواب بصيغته الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصرار نيابي جماعي على تشريع الخدمة الإلزامية.. و5 فقرات قد تشهد تغييرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصرار نيابي جماعي على تشريع الخدمة الإلزامية.. و5 فقرات قد تشهد تغييرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).