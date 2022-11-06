2022/11/06 | 01:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضياء محمد: على السوداني ابعاد العراق عن الصراعات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nytPbA4PgZU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضياء محمد: على السوداني ابعاد العراق عن الصراعات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضياء محمد: على السوداني ابعاد العراق عن الصراعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).