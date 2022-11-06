تقرير أوروبي: حكومة السوداني تسير بين ألغام المحاصصة والمحسوبية

2022/11/06 | 01:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، السبت 5 تشرين الثاني 2022،...

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