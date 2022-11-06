2022/11/06 | 01:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sze3VVyJvyY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هجمات روسية تسقط مئات القتلى في أوكرانيا وحكومة كييف تعلن حالةَ التأهب الجوي وملفات اخرى في نشرة 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هجمات روسية تسقط مئات القتلى في أوكرانيا وحكومة كييف تعلن حالةَ التأهب الجوي وملفات اخرى في نشرة 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).