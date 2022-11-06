“صنع في أميركا” .. بين وعود السياسيين وتطلعات الناخبين

2022/11/06 | 01:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت حلقة "من العاصمة" والمخصصة لتغطية الانتخابات الأميركية النصفية، أبرز الملفات التي تتصدر العناوين قبل ٣ أيام من موعد هذا الاستحقاق، وأبرزها وعود السياسيين وتطلعات الناخبين، فيما يتعلق بالصناعات الأميركية.

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