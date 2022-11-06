برشلونة يرتقي للصدارة مؤقتاً بثنائية الميريا في أمسية اعتزال بيكيه

2022/11/06 | 01:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتقى فريق برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً بفوزه على الميريا بهدفين دون رد.وتواجه الفريقان على ملعب كامب نو لحساب مباريات الجولة 13 من الليجا.وسجل ثنائية البارسا كل من عثمان ديمبلي في الدقيقة 48 وفرنكي دي يونج في الدقيقة 62.وكانت هذه آخر مباراة للمدافع جيرارد بيكيه مع برشلونة في ملعب […]

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