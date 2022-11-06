2022/11/06 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودٌع جمهور برشلونة الذي احتشد في مدرجات ملعب "سبوتيغاي كامب نو" أسطورته ومدافعه جيرار بيكيه الذي قرر الاعتزال، بأفضل طريقة ممكنة من خلال الفوز على ضيفه ألميريا 2-صفر وتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتاً ضمن المرحلة الثالثة عشرة السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( برشلونة يتصدر في ليلة وداع بيكيه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( برشلونة يتصدر في ليلة وداع بيكيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).