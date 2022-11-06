2022/11/06 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح تحليل أن تساهم الناخبات الأميركيات بشكل كبير في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، خاصة في ظل عودة قوانين تقييد الإجهاض التي أعيدت بعدما ألقت المحكمة العليا قرار قضية "رو ضد وايد".

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