خلفان ينتقد

2022/11/06 | 06:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي "السماح للمسلمين باحتفالات الهالوين" واصفا إياها بـ"احتفالات شيطانية بكل ما تعني هذه الكلمة من خروج عن المألوف".

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