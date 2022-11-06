البحرين: فوز نتانياهو

2022/11/06 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، السبت، إن المملكة ستواصل بناء علاقتها مع إسرائيل بعد فوز رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتانياهو، وحلفائه اليمينيين في الانتخابات العامة الإسرائيلية.

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