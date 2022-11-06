اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان منسوب له عن احتجاجات إيران

2022/11/06 | 07:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا نسبوه للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تناول الأوضاع بإيران.

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