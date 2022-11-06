2022/11/06 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلتقي حوالى 200 دولة اعتبارا من، الأحد، في شرم الشيخ في مصر في محاولة لاعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كوب 27" ينطلق من مصر.. غياب لنشطاء البيئة وحراك لدعم علاء عبدالفتاح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كوب 27" ينطلق من مصر.. غياب لنشطاء البيئة وحراك لدعم علاء عبدالفتاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).