2022/11/06 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت وزارة الصحة العُمانية، ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة، والرقابة الدوائية، من تلك الإعلانات الترويجية الخاصة أو ما يُشار إليها بـ"الخلطات العشبية"، أو "الخلطات الشافية"، بحسب ما ذكرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

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