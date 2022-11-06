هل تستطيع حكومة العراق اعتماد موازنة للعام 2023 بعد غيابها العام الماضي؟

2022/11/06 | 09:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفصلنا عن انتهاء العام أقل من شهرين ولا يزال العراق بلا موازنة مالية عامة، بعدما عجزت الحكومة السابقة عن اعتمادها، فهل تستطيع الحكومة الجديدة تجاوز السلبيات التي حدثت وتسن موازنة للعام القادم؟

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