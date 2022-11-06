انطلاق عملية أمنية من ثلاثة محاور لملاحقة داعش في ديالى

2022/11/06 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، انطلاق عملية امنية من ثلاثة محاور لملاحقة فلول داعش في ديالى.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان تلقته (بغداد الوم)، إن “قوة من قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي انطلقت، صباح اليوم، بعملية أمنية من ثلاثة محاور للقضاء على مضافات العدو ومطاردة فلوله استنادا الى معلومات استخباراتية من قبل استخبارات القاطع في هور الثلاب جنوب غرب خانقين”.

وأضاف ان ” هناك محورين من الجهة الغربية يقوده اللواءان الأول والرابع في الحشد الشعبي، والمحور الثالث من الجهة الغربية يقوده اللواء 20 في الحشد الشعبي”، مبينا ان “العملية نفذت بقوات راجلة بغية الوصول إلى جميع المناطق وذلك لوعورة المنطقة”.

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