إصابة 9 أشخاص بإطلاق ناري في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية

2022/11/06 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أصيب 9 أشخاص على الأقل، جراء إطلاق نار في منطقة كينسينغتون وأليغيني أفنيوز بولاية فيلاديلفيا الأمريكية، حسبما أفادت به الشرطة الأمريكية.وأوضحت الشرطة، اليوم الاحد، ان "سيارة سوداء توقفت وأطلقت النار على الحشد على الرصيف، لافتة إلى أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 40 رصاصة".وبحسب شبكة "سي بي إس"، فإن الهجوم أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما جرى نقل المصابين السبعة الآخرين إلى المستشفى في حالة مستقرة.وتعتقد الشرطة أن هناك عدة رماة متورطين.

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