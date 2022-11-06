شبكات تهريب النفط شيعية سنية كردية.. مع الاعتذار للوصف الطائفي

2022/11/06 | 09:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب مصطفى جبار سند..شبكة سرقة النفط (الشيعية) تم القضاء عليها...

ظهرت المقالة شبكات تهريب النفط شيعية سنية كردية..



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