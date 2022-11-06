داخل جذع شجرة.. مصور يوثق التعابير

2022/11/06 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجّه المصور الأمريكي، مارك شوكن، إلى حديقة محلية في ولاية فلوريدا الأمريكية في صباح أحد الأيام عندما سمع عن وجود أنثى طائر البوم من نوع "Eastern Screech Owl" مختبئة داخل إحدى الأشجار.

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