خلال أسبوع.. حصيلة أمنية بينها إحالة 344 متهماً الى القضاء

2022/11/06 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية في بغداد والمحافظات لمدة أسبوع، فيما أكدت احالة 344 متهماً الى المحاكم.

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