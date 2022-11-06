وزير الداخلية يعفي ضابطاً من منصبه لهذا السبب

2022/11/06 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومأكد وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري، على ضرورة تبسيط الإجراءات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم.وجاءت تاكيدات سيادته خلال زيارته، اليوم الأحد، الى موقع تسجيل المركبات في مرور الكاظمية، مشدداً على أهمية تقليل الروتين واتباع الطرق الفنية والحديثة في إنجاز المعاملات بما يضمن رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.كما وجه السيد الوزير باعفاء احد ضباط الموقع من منصبه بسبب عدم قيامه بواجباته بالشكل المطلوب، داعياً الجميع الى تكثيف الجهود وعدم تأخير إنجاز المعاملات.

يتبع ...

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