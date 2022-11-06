2022/11/06 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الاحد، احتلال العراق المركز السابع عالميا بحوادث السير.وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحوادث المرورية لعام 2021 بلغت اكثر من 14الف حادث مروري عدا محافظات الاقليم، مشيرا الى انها خلفت اكثر من 14الف ضحية فارق منهم 3300الحياة".وبين ان "هناك 10 اشخاص يفارق الحياة يوميا نتيجة هذه الحوادث مما يفوق ضحايا العمليات الارهابية".واكد الرديني ان "السبب الاول لهذه الحوادث هو رداءة الطرق وخاصة في المحافظات الجنوبية بالاضافة الى عدم امتلاك الكثير من السائقين اجازات السوق،مطالبا الحكومة الالتفات لهذا الملف ومعالجته باسرع وقت من خلال تأهيل الطرق".

وصارت الحوادث المرورية ماكينة جديدة تُضاف إلى مكائن سلب وقطف أرواح العراقيين بعد أن كانت الصدارة لماكينات العمليات الإرهابية التي طالتهم خلال العقدين الأخيرين، إذ تجاوزت أعداد ضحاياها 3 أضعاف أعداد ضحايا أعمال العنف والإرهاب خلال العامين الماضيين.

ويعدّ 2021 من أكثر الأعوام الذي شهد ارتفاعا بالحوادث المرورية التي تفتك بأرواح العراقيين، إذ سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على إثرها 2152 شخصا، لتتفوق هذه الماكينة على ضحايا العمليات الإرهاب وحالات العنف والانتحار، بمعدل 22 حادثا في اليوم تودي بحياة 6 أشخاص يوميا.

وارتفعت الحوادث المرورية عام 2021 بنحو 44% عن 2020 الذي سجل 4666 حادثا مروريا تسبب بوفاة 1552 شخصا، في حين ارتفعت نسبة ضحايا الحوادث بنسبة 30%.

وكان مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم قد أشار في حديث سابق إلى أن أغلب الحوادث المرورية سببها ليس الطرق والتخسفات، بل السرعة التي تكون غالبا أعلى من السرعة المقننة للطرق والتي تتراوح بين 100-120 كلم/ساعة.

وعزا تأخر العراق في مجال منظومة الطرق، من حيث سلامة التأسيس والعلامات ومسافات الارتدادات عن حواف الشوارع، إلى قلة التمويل وعدم الالتزام بالقانون وبناء مطاعم ومحال محاذية وملاصقة للطرق، فضلاً عن سرقة بعض المقتنيات كالأسيجة الواقية والعلامات الدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصائية بالأرقام.. العراق السابع عالمياً بحوادث المرور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احصائية بالأرقام.. العراق السابع عالمياً بحوادث المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).