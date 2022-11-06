المالية تنفي توقيف جميع العلاوات والترفيعات

2022/11/06 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفت وزارة المالية، اليوم الاحد، صدور كتاب بإيقاف العلاوات والترفيعات لجميع موظفي الدولة بضمنهم القوات الامنية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تود وزارة المالية ان توضح بشأن الكتاب المزور المنسوب الى دائرة الموازنة والذي انتشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الذي يتضمن ايقاف جميع العلاوات والترفيعات ومعاملات المفصولين السياسيين والمفسوخة عقودهم بالقوات الأمنية لغاية اقرار موازنة 2023".

وأكدت الوزارة بحسب البيان "عدم صدور هكذا كتاب وفي حال صدور اي تعليمات او قرارات سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي وحسابات وصفحات الوزارة الرسمية على منصات الفيسبوك وتويتر والتلگرام حصرا".

وفي وقت سابق، تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مزورة باسم وزارة المالية، تؤكد ايقاف جميع العلاوات والترفعات في مفاصل الدولة بدءاً من تاريخ 1/11/2022.

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