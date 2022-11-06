تسببوا بهدر المليارات.. السجن والحبس الشديد لمديري صحة الأنبار وبابل

2022/11/06 | 10:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة الاتحاديَّة، صدور ثلاثة

أحكامٍ قضائيَّةٍ بالسجن والحبس الشديد

بحقِّ المُديرين العامَّين لدائرتي

الصحَّة في الأنبار وبابل.

وذكرت الدائـرة في بيان صحفي، أنَّ

"محـ

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