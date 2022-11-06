خبير: العراق لايمتلك احصاءاً دقيقاً لكمية ونوعية غازات الاحتباس الحراري

2022/11/06 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف الخبير الوطني في شؤون الطاقة وتحديد الانبعاثات كمال حسين لطيف، ان العراق لايمتلك احصاءاً دقيقاً ومحدثا لكمية ونوعية غازات الاحتباس الحراري

وقال لطيف في منشور على صفحته بالفيسبوك ان "الاجتماع الاخير للجنة الوطنية العليا لتحديد وتقليص الانبعاثات مع وزارة البيئة تطرق الى العديد من المحاور والتي اهمها عدم امتلاك العراق احصاءاً دقيقاً لكمية ونوعية الانبعاثات".

وبين أن "العراق سبق له وان دخل في الاتفاقية الاطارية المناخية واتفاق باريس الذي يفترض من خلالها خفض انبعاثاته بنسبة 1 ـ 2 بالمئة وصولاً الى 2030 ـ 2035،".

واشار الى ان "هنالك عمل مستمر من قبل الجهات المعنية لغرض توحيد الجهود بين القطاعات ذو العلاقة وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لغرض وضع خطة تبدا بالاحصاءات وتحديد الانبعاثات وتنتهي بالاليات التي سيتم استخدامها لتقليل الانبعاثات من خلال الاتفاق على سيناريو وطني متفق عليه".

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