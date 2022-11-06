2022/11/06 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق احتلال العراق المركز السابع عالميا بحوادث المرور.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان ان "الحوادث المرورية لعام ٢٠٢١ بلغت اكثر من ١٤ الف حادث مروري عدا محافظات الاقليم"، مشيرا الى "انها خلفت اكثر من ١٤ الف ضحية فارق منهم ٣٣٠٠ الحياة".

وبين ان "هناك 10 اشخاص يفارق الحياة يوميا نتيجة هذه الحوادث مما يفوق ضحايا العمليات الارهابية".

واكد الرديني ان "السبب الاول لهذه الحوادث هو رداءة الطرق وخاصة في المحافظات الجنوبية بالاضافة الى عدم امتلاك الكثير من السائقين اجازات السوق"، مطالبا الحكومة بـ "الالتفات لهذا الملف ومعالجته باسرع وقت من خلال تأهيل الطرق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("14 ألف ضحية في 2021 ".. مركز حقوقي يكشف احصائية صادمة بشأن حوادث السير بالعراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("14 ألف ضحية في 2021 ".. مركز حقوقي يكشف احصائية صادمة بشأن حوادث السير بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).