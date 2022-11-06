المرصد: مقتل 6 أشخاص في قصف استهدف تجمعات للنازحين شمالي سوريا

2022/11/06 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بسقوط 6 قتلى وإصابة 20 آخرين بجراح جراء قصف للقوات النظام على مناطق للمدنيين غربي مدينة إدلب في شمال سوريا.

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