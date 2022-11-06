2022/11/06 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد ،بانتحار شاب من مواليد 2004 بإطلاق النار على نفسه في العاصمة بغداد.وقال المصدر: إن “شخصا من مواليد 2004 انتحر بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاب ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه في بغداد المركز الخبري الوطني.

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