2022/11/06 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.900 دينار لكل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار الدولار في البورصة المحلية المركز الخبري الوطني.

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