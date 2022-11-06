هل باتت الموصل خالية من الاقليات، ام انهم يشعرون بالامان اكثر من اي وقت مضى؟

2022/11/06 | 10:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق صحفي خاص ب ايزيدي 24 احمد كنعان – عادل مروان شهدت مدينة الموصل بعد سقوط نظام حزب البعث الكثير من التغيرات، في مطلع عام 2004 بدأت الخلايا النائمة الاولى لتنظيم القاعدة بالاستيقاظ والظهور وانتشر التطرف الديني على نطاق واسع، ولأظهار قوتها بدأت باستهداف الاقليات في نينوى وأسهمت في توسع خطاب الكراهية تجاههم والرفض المجتمعي …

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