2022/11/06 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، غلام إسحق زي، اليوم الأحد، أن العراق في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ و احد أكثر دول العالم عرضة للتغير المناخي.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، مؤتمر “كوب 27” إن “العراق في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ و احد أكثر دول العالم عرضة للتغير المناخي، حيث يعاني مواطنوه من الآثار المدمرة لموجات الحر والعواصف الرملية والترابية والفيضانات السريعة والجفاف وتدهور الأراضي والفيضانات بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وندرة المياه”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة في العراق ستواصل العمل كل يوم للتأكيد على أن الالتزام بالمناخ يتعلق بالعمل والحلول المنسقة والمشاركة على جميع المستويات”.

ويشارك أكثر من 200 ممثل عراقي عن الحكومة والشباب والمجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي السابع والعشرون حول تغير المناخ، الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في مصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: العراق بالخطوط الأمامية لأزمة المناخ) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: العراق بالخطوط الأمامية لأزمة المناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).