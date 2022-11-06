وزير الداخلية يعفي ضابطاً بالمرور من منصبه لإخلاله بواجباته

2022/11/06 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، بإعفاء احد الضباط في موقع تسجيل المركبات بمرور الكاظمية من منصبه بسبب عدم قيامه بواجباته بالشكل المطلوب، مشدداً على أهمية تقليل الروتين لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار موقع تسجيل المركبات في مرور الكاظمية، ووجه بإعفاء احد الضباط في موقع تسجيل المركبات بمرور الكاظمية، من منصبه بسبب عدم قيامه بواجباته بالشكل المطلوب”.

وأكد الشمري على “ضرورة تبسيط الإجراءات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم”، داعياً الجميع الى “تكثيف الجهود وعدم تأخير إنجاز المعاملات”.

وشدد على “أهمية تقليل الروتين واتباع الطرق الفنية والحديثة في إنجاز المعاملات بما يضمن رفع المعاناة عن كاهل المواطنين”.

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