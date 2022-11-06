2022/11/06 | 10:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق ان “البلاد تحتل المركز...

ظهرت المقالة العراق يحتل المركز السابع عالميا بحوادث المرور أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحتل المركز السابع عالميا بحوادث المرور) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحتل المركز السابع عالميا بحوادث المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).