ترامب يدعو التصويت للجمهوريين: انقذوا الحلم الأميركي

2022/11/06 | 10:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الأميركي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس،...

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