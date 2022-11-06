وزير الداخلية يوجه بإعفاء أحد ضباط المرور من منصبه خلال زيارته لموقع الكاظمية

2022/11/06 | 10:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، على ضرورة تبسيط الإجراءات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم.

وجاءت تاكيدات سيادته خلال زيارته، اليوم الأحد، الى موقع تسجيل المركبات في مرور الكاظمية، مشدداً على أهمية تقليل الروتين واتباع الطرق الفنية والحديثة في إنجاز المعاملات بما يضمن رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

كما وجه الوزير باعفاء احد ضباط الموقع من منصبه بسبب عدم قيامه بواجباته بالشكل المطلوب، داعياً الجميع الى تكثيف الجهود وعدم تأخير إنجاز المعاملات.

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