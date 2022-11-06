وزارة المالية تنفي ايقاف العلاوات والترفيعات

2022/11/06 | 10:53 - المصدر: وكالة خبر

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نفت وزارة المالية , اليوم الاحد, اصدار كتاب منسوب الى دائرة الموازنة يتضمن ايقاف جميع العلاوات والترفيعات .

وقالت في بيان انها تود ان توضح بشأن الكتاب المزور المنسوب الى دائرة الموازنة والذي انتشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، الذي يتضمن ايقاف جميع العلاوات والترفيعات ومعاملات المفصولين السياسيين والمفسوخة عقودهم بالقوات الأمنية لغاية اقرار موازنة 2023 عدم صدور هكذا كتاب وفي حال صدور اي تعليمات او قرارات سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي وحسابات وصفحات الوزارة الرسمية على منصات الفيسبوك وتويتر والتلگرام حصرا .

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